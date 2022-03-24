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Dünya

Bosna Hersek: Kimse Sırbistan’ı çatışmaya çekmek istemiyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, kimsenin Sırbistan’ı çatışma içine çekmek istemediğini ifade etti.

Ahmet Nurduhan   | 24.03.2022
Bosna Hersek: Kimse Sırbistan’ı çatışmaya çekmek istemiyor

Saraybosna

Radiosarajevo.ba’ya konuşan Hırvat lider Komsic, “Sırbistan’da seçimler yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic seçim kampanyasının sonunda. Bosna Hersek adına konuşmam gerekirse burada Sırbistan’ı bir tür çatışma içine çekmek isteyen hiç kimse ya da hiçbir örgütleyici güç yok.” dedi.

Komsic, “Vucic’in iddialarının tam aksine, problemlerin barış yoluyla çözülmesini istiyoruz, savaş yoluyla değil.” diye konuştu.

Sırbistan’da yapılacak seçimleri değerlendiren Komsic, “Seçimleri ilan ettiklerinde sanırım, Vucic, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağını düşünmüyordu. Vucic’in önünde zorlu bir seçim süreci var çünkü kimin tarafında olduğuna karar vermesi gerekiyor. Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir seçim yapması gerekiyor. Ama itiraf etmeliyim ki Vucic iyi bir drama ustası.” ifadesini kullandı.

22 Mart'ta Kosovalı Sırplar ile bir araya gelen Vucic, Saraybosna, Zagreb, Podgoritsa ve Priştine’de bazı çevrelerin Sırbistan’a tuzak kurduklarını ve Sırbistan’ı çatışmaya çekmeye çalıştıklarını iddia etmişti.

Sırbistan’da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri 3 Nisan'da

Sırbistan Meclis Başkanı İvica Dacic, Sırbistan’da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için halkın 3 Nisan’da sandık başına gideceğini duyurmuştu.​​​​​​​

Sırbistan’da yapılacak seçimlerde iktidardaki Sırbistan Sosyalist Partisi ve Sırp İlerleme Partisinin mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i destekleyeceği belirtilmişti.

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