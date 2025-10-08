Dolar
41.70
Euro
48.42
Altın
4,047.26
ETH/USDT
4,535.80
BTC/USDT
123,889.00
BIST 100
10,756.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuşuyor
logo
Dünya

Kosova, Türk üretimi binlerce kamikaze dron teslim aldı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, binlerce Skydagger kamikaze dronunun ülkeye ulaştığını açıkladı.

Eren Beksaç  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Kosova, Türk üretimi binlerce kamikaze dron teslim aldı

Priştine

Başbakan Kurti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Binlerce Skydagger kamikaze dronunun bulunduğu konteynerler, bugün Priştine Adem Jashari Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Kosova Güvenlik Gücü’nün (FSK) onlarca askeri şimdiden bunların kullanımı konusunda eğitildi. Sözleşme, geçen yılın aralık ayında, Skydagger üreticisinin ana şirketi olan tanınmış Türk Baykar şirketiyle imzalandı.” ifadelerine yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu dronları planlanandan 3 ay önce teslim aldıklarına dikkati çeken Kurti, “Bizim tedarik ettiğimiz, RTF (Ready to Fly) tipi FPV olarak da bilinen bu kamikaze dronlar, düşmanın hareketli ve sabit hedeflerini vurmak amacıyla patlayıcılarla donatılmış dronlarıdır.” ifadelerini kullandı.

Kurti, halihazırda sahip oldukları Bayraktar TB2 ve Puma insansız hava araçlarının yanında Skydagger kamikaze dronlarının FSK’nin vurucu gücünü artıracağını ve yeni teknolojik gelişmeler ile çağdaş savaş taktiklerine uygun, yetkin ve uyumlu bir güç inşa etmeye devam ettiklerini vurguladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma projesidir
Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
Bakan Fidan: DEAŞ ile mücadele kisvesi ile bölücü bir gündem takip eden SDG'nin bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor
MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı saklayan şüpheliyi yakaladı
İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

Benzer haberler

Kosova, Türk üretimi binlerce kamikaze dron teslim aldı

Kosova, Türk üretimi binlerce kamikaze dron teslim aldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için girişimlerini başlatmıştır

Osmaniye'de 819 deprem konutu ay sonuna kadar tamamlanacak

Osmaniye'de 819 deprem konutu ay sonuna kadar tamamlanacak
Türkiye-Gürcistan maçının genel bilet satışları başladı

Türkiye-Gürcistan maçının genel bilet satışları başladı
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet