Dünya

Kosova'da hükümeti kurma yetkisi mevcut Başbakan Albin Kurti'ye verildi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin, Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve mevcut Başbakan Albin Kurti'ye hükümet kurma yetkisi verdiği duyuruldu.

Eren Beksaç  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Kosova'da hükümeti kurma yetkisi mevcut Başbakan Albin Kurti'ye verildi

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmani, anayasal yetkilerine uygun olarak Kurti'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Karar, ülkede 9 Şubat'taki genel seçimden birinci çıkan Vetevendosje'nin resmi önerisi üzerine alındı.

Anayasaya göre, Kurti hükümeti kurmakla görevlendirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde hükümet yapısı ve programını onay için Meclise sunması gerekiyor.

Kosova’daki genel seçimlerin üzerinden 8 ay geçmesinin ardından, dün Sırp topluluğuna ayrılan Meclis Başkan Yardımcılığına Nenad Rasic seçilmiş ve yeni hükümet kurulma sürecinin başlamasının önü açılmıştı.

Meclisin oluşum süreci, meclis başkanı ve yardımcıları seçimi konusunda partiler arası yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzamıştı.

9 Şubat'taki seçim

Kosova'da 9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, Kosova Yeni Demokratik Girişimi (IRDK) 1, Yeni Demokratik Parti (NDS) 1, Bağımsız Liberal Parti (SPO) 1, VAKAT Koalisyonu 1, Mısırlı Liberal Parti (PLE) 1, Sosyal Demokratik Birlik (SDU) 1, Entegrasyon İçin Aşkali Partisi (PAI) 1, Birleşik Goralı Partisi (JGP) 1, Kosova Birleşik Roman Partisi (PREBK) 1 şeklinde olmuştu.

Yeni hükümetin kurulabilmesi için güvenoyu oylamasında 120 sandalyeli meclisin 61'inin oyunun alınması gerekiyor.

