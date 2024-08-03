Bomba olarak kurgulanan "İsrailli olimpiyat oyuncusu" videosu sosyal medyada gündem oldu
X'te yapılan paylaşımda, hayali olarak olimpiyatlarda yarışan İsrailli sporcunun, kuleden havuza atladığında Filistin'e bomba olarak düştüğü görülüyor.
Ankara
Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir video, hayali olarak tasvir edilen İsrailli sporculardan birinin atlama alanındaki performansı sırasında düşmesi gereken havuz yerine, Filistin'e bomba olarak yağması kurgusuyla dikkati çekti.
X'te paylaşılan videoda, Paris Olimpiyatları'nda atlama alanında performansını sergileyen hayali İsrailli sporcu, "kusursuz" performansının ardından havuz yerine Filistin'e bomba olarak düşüyor.
Sporcunun performansını anlatan spiker, atlayışın ardından "Sporcu olimpiyat şampiyonu!", "Mükemmel atladı!", "Harika bir dalış!" gibi ifadeler kullanırken, videonun sonunda şu yazı yer alıyor:
"Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, İsrail olimpiyat takımının sporcuları, IDF'nin (İsrail ordusu) bir parçası oldukları için Filistinlilerin soykırımına katılmışlardır. Onlara yazıklar olsun. Spora yazıklar olsun. Dünyaya yazıklar olsun."
Söz konusu paylaşım, bir gün içinde on binlerce kez görüntülendi, beğeni aldı.
Paris Olimpiyatları'nda İsrailli sporcular tartışma konusu
Fransa'da, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda temsil edilmesi tepkiyle karşılanırken, muhalefet, İsraillilerin "tarafsız sporcu" olarak müsabakalara katılmasını istemişti.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret sırasında "Rus ve Belaruslu sporcular Olimpiyat Oyunları'nda hoş karşılanmayacak." ifadesini kullanmış, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuların olimpiyatlara yalnızca "tarafsız sporcu" statüsü altında katılmasına izin verilmişti.
Fransa'da Yahudi Tsedek Topluluğu da X'teki paylaşımında, "Gazze'de soykırım devam ederken hiçbir şey olmamış gibi bu (İsrailli) sporcuların Olimpiyat Oyunları'na katılması kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.