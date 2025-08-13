Dolar
Dünya

BM'ye göre İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında yaşanan gemi kazasında 20 kişi öldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Roma'da görev yapan iletişim sorumlusu Filippo Ungaro, İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında gemi kazası sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
BM'ye göre İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında yaşanan gemi kazasında 20 kişi öldü

Cenevre

Ungaro, konuya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Lampedusa açıklarında yaşanan bir başka gemi kazasının üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Ungaro, "20 cesedin bulunduğu ve aynı sayıda kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Orta Akdeniz'de yıl başından bu yana 675 kişi (düzensiz göçmen) hayatını kaybetti. Hukuki yollar güçlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Son olarak Ungaro, BMMYK'nin şu anda hayatta kalanlara yardım için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

