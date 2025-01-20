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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'ye göre, ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım tırı Gazze'ye ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Hamas arasında dün başlayan ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım taşıyan tırın Gazze Şeridi'ne girdiğini bildirdi.

Mustafa Deveci  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
BM'ye göre, ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım tırı Gazze'ye ulaştı

Ankara

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, ateşkesin ardından Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fletcher, ateşkesin ilk gününde Gazze'ye 630'dan fazla insani yardım taşıyan tırın gönderildiğini belirtti.

Bu yardım tırlarından en az 300'ünün Gazze'nin kuzeyine gönderileceğini ve yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Fletcher, "15 ay süren amansız savaştan sonra insani ihtiyaçlar şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Kaybedecek zaman yok." ifadesini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkes içeren mutabakat dün yerel saatle 11.15'te yürürlüğe girmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları ve Tel Aviv'in çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinli açlık ve gıda kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Ateşkes kapsamında her gün Gazze'ye insani yardım taşıyan 600 tırın ulaştırılması hedefleniyor.

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