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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BMGK'ye Gazze'de ateşkes için sunulan karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edildi.

Mücahit Oktay  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
BMGK'ye Gazze'de ateşkes için sunulan karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edildi

New York

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