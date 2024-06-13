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Dünya

BMGK'de, HDK'ye Faşir'i kuşatmasını sonlandırması çağrısı yapılan karar tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Faşir'i kuşatmasına son vermesi için çağrı yapılan karar tasarısı kabul edildi.

Şerife Çetin  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
BMGK'de, HDK'ye Faşir'i kuşatmasını sonlandırması çağrısı yapılan karar tasarısı kabul edildi

New York

15 üyeli BMGK'de İngiltere'nin sunduğu tasarı oylandı.

Tasarı, 14"evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi.

Rusya çekimser oy kullandı.

Oylamadan sonra açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, Sudan'da durumun çok kötü olduğunu belirterek, kararın insani yardımları da artıracağını ifade etti.

Woodward, "1.5 milyon Sudanlı sivile ev sahipliği yapan kente saldırının korkunç sonuçları olur." uyarısını yaptı.

Kararda kuşatma ve çatışmayı sonlandırma çağrısı yapıldı

Kararda, HDK'ye Faşir kuşatmasını sonlandırması ve burada acilen çatışmaya son verilmesi ve gerginliğin azaltılması çağrısına yer veriliyor.

Faşir'den sivillerin güvenliğine zarar veren tüm güçlerin çekilmesi talep edilen kararda, buradan ayrılmak isteyen tüm sivillerin de korunması gerektiğine işaret ediliyor.

Kararda, sivillerin korunması öngörülen Cidde Bildirgesi'nin uygulanması için çağrı yapılırken, insani yardımın hızlı, güvenli ve sürdürebilir dağıtımının sağlanmasının önemine de işaret ediliyor.

Uluslararası toplumun mali desteklerini artırması talep edilen kararda, üye ülkelerden istikrarsızlığı tetiklememek için dışarıdan müdaheleden kaçınmaları isteniliyor.

Kararda, taraflara acilen çatışmayı sonlandırma ve diyaloğu tercih etmeleri için çağrı yapılıyor.

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