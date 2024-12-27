BMGK, Somali'de yeni destek misyonunun kurulması tasarısını kabul etti
Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu, 31 Aralık 2024’te sona erecek olan Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nun yerini alacak.
Washington
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali’de Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu’nun (AUSSOM) kurulmasına yönelik bir karar tasarısını kabul etti.
BMGK'da düzenlenen Somali oturumunda gündeme getirilen ve İngiltere öncülüğünde hazırlanıp oylamaya sunulan tasarı, 15 üyenin 14'ünün oyuyla kabul edilirken, ABD ise çekimser kaldı.
Karar tasarısına göre Somali'de terörle mücadele ve insani yardımların artırılması misyonuyla görev yapacak olan AUSSOM, sahada görev yapacak 12 binden fazla yeni personelin konuşlandırılmasını öngörüyor.
AUSSOM, 31 Aralık 2024’te sona erecek olan Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu’nun (ATMIS) yerini alacak.
Yeni misyon kapsamında Afrika Birliği üyelerinin AUSSOM’a 1040 polis personeli dahil olmak üzere toplam 12 bin 600 üniformalı personel temin etmesi ve bu birliklerin ATMIS’ten AUSSOM’a geçişinin 30 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.
Oturumda söz alan İngiltere’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi James Kariuki, bu kararın BMGK'nın Somali’ye olan desteğini "güçlü bir şekilde" pekiştirdiğini ifade etti.
Kariuki, "Bu adımla, AUSSOM’un Somali’nin El Şebab ile mücadelesini desteklemesi, Somali’nin istikrar çabalarını güçlendirmesi ve insani yardımın ulaştırılmasını sağlamasına destek verilmektedir." dedi.
BMGK oturumuna, 11 Aralık'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bir araya gelerek Ankara Bildirisi'ne imza atan Somali ile Etiyopya temsilcileri de katıldı.
Ankara Süreci
Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.
Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız ülke olarak tanıması, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.
Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.
Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.
Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim talepleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.
Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.
Türkiye'nin arabuluculuğunda 12 Aralık'ta imzalanan Ankara Bildirisi, son dönemde gerginliklerle gerilen Afrika Boynuzu komşuları arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.