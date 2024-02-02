Dolar
30.53
Euro
32.97
Altın
2,039.23
ETH/USDT
2,299.30
BTC/USDT
43,027.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BMGK, Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin eşine uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşinin seyahat yasağını kaldırdı.

Muhammed Semiz  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
BMGK, Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin eşine uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

Trablus

BMGK'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Kaddafi'nin eşi Safiye Firkaş ile ilgili alınan karar hakkında bilgi verildi.

Firkaş'a uygulanan seyahat yasağı tedbirinin kaldırılması kararı alındığı kaydedilen açıklamada, mal varlığının dondurulması tedbirinin ise uygulanmaya devam edeceği aktarıldı.

BMGK, 27 Şubat 2011’de oy birliği ile Kaddafi'nin ailesi ve yakın çevresinden 16 kişiye seyahat yasağı getirmişti. Konsey, 28 Mayıs 2022'de de Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe ve oğlu Muhammed’e altı ay geçerli seyahat izni verildiğini açıklamıştı.

Kaddafi, Libya’nın Beyda kenti doğumlu ve hemşire olan Safiye Firkaş ile 1970'te tedavi gördüğü bir hastanede tanışmış ve aynı yıl evlenmişti. Kaddafi'nin bu evlilikten 6 erkek 1 kız çocuğu olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TCMB Başkanı Erkan'ın görevden affını istemesini değerlendirdi
Zeytinburnu'nda kaza yapan tramvaylar çekildi, seferler normale döndü
Bakan Göktaş: Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini aşan skeci kınıyorum
RTÜK Başkanı Şahin, gazilere yönelik yayınla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonda görüştü

Benzer haberler

BMGK, Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin eşine uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

BMGK, Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin eşine uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

BMGK dönem başkanlığını devralan Guyana, Gazze'de acilen ateşkes çağrısında bulundu

BM: UNRWA'ya fonları kesme kararları geri alınmalı

BMGK üyeleri, Gazze'de insani yardımın acilen artırılmasını talep etti

BMGK üyeleri, Gazze'de insani yardımın acilen artırılmasını talep etti
BMGK, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini 1 yıl daha uzattı

BMGK, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini 1 yıl daha uzattı
Libya'da akaryakıtta devlet desteğinin kaldırılması yeni bir krize yol açar mı?

Libya'da akaryakıtta devlet desteğinin kaldırılması yeni bir krize yol açar mı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet