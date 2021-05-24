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Dünya

BM'den yolcu uçağının zorla Belarus'a indirilmesine ilişkin 'şeffaf ve bağımsız soruşturma' çağrısı

Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Guterres, Belarus yönetiminin bir yolcu uçağını "zorla" başkent Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasına ilişkin "şeffaf ve bağımsız soruşturma yürütülmesi" çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 24.05.2021
BM'den yolcu uçağının zorla Belarus'a indirilmesine ilişkin 'şeffaf ve bağımsız soruşturma' çağrısı

Birleşmiş Milletler/New York

Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, 23 Mayıs'ta bir yolcu uçağının zorla indirilerek gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasından "derin endişe duyduğunu" ifade etti.

Yaşanan "rahatsız edici" bu duruma ilişkin "tam, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi" çağrısında bulunan Guterres, ilgili tüm tarafların soruşturma için iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Belarus'ta, geçen yıl ağustos ayındaki başkanlık seçimlerinin ardından kötüye giden insan hakları durumuna da dikkati çeken Guterres, Belaruslu yetkililere insan hakları, ifade ve toplanma özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric ise basın brifinginde gözaltına alınan gazeteci Roman Protasevich'in serbest bırakıldığını görmek istediklerini söyledi.

ICAO, üyelerini acil toplantıya çağırdı 

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun (ICAO) Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Rynair havayoluna ait bir uçağın ve yolcularının zorla Minsk'e indirilmesinin endişe verici olduğu ve ''Uluslararası Sivil Havacılık Chicago Sözleşmesi'nin ihlal edilmiş olabileceği'' bildirildi.

Açıklamada, ICAO Başkanı Salvatore Sciacchitano'nun 36 üyesi bulunan örgütün diplomatik temsilcilerini 27 Mayıs'ta acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

Atina-Vilnius seferini yapan uçağın Minsk'e indirilmesi

Atina'dan Vilnius'a seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak, dün Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan, sosyal medya hesabı kurucusu Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.


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