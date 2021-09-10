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Dünya

BM'den 'yaptırımların kaldırılması Taliban'ın uluslararası taahhütlerini yerine getirmesine bağlı' açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres, Taliban'a yönelik BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulmasının olumlu olacağını ve hükümetin uluslararası taahhütlerine saygı duyması gerektiğini söyledi.

Betül Yürük   | 10.09.2021
BM'den 'yaptırımların kaldırılması Taliban'ın uluslararası taahhütlerini yerine getirmesine bağlı' açıklaması

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban'a yönelik BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin, ''Öncelikle şu an Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması olumlu olacaktır ve bu hükümetin uluslararası taahhütlerine saygı duyması, terör, insan hakları konusundaki endişelerimizi gidermesi göz önünde bulundurulmalı. Tüm bunlar uluslararası toplumun Afganistan ile ilişkilerinin normalleşmesini sağlar. Bunlar birbiriyle bağlantılı ve nasıl gelişeceğine bağlı." dedi.

Guterres, yıllık basın toplantısında, Taliban ile şu aşamada kesinlikle iletişim kurulması gerektiğini söyledi.

Afganistan ekonomisinin çökmesi endişelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Guterres, ülkenin mal varlıklarının dondurulduğunu ancak ekonomik çöküşün kimsenin çıkarına olmayacağını, bunu için de Afgan ekonomisine "nakit enjekte etmek" için bazı muafiyetlerle bir yol bulunması gerektiğini belirtti.

Guterres, AA muhabirinin "BM Güvenlik Konseyi, aralarında geçici hükümette yer alan bakanların da olduğu Taliban mensuplarına yönelik yaptırımları kaldırmalı mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Öncelikle şu an Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması olumlu olacaktır ve bu hükümetin uluslararası taahhütlerine saygı duyması, terör, insan hakları konusundaki endişelerimizi gidermesi göz önünde bulundurulmalı. Tüm bunlar uluslararası toplumun Afganistan ile ilişkilerinin normalleşmesini sağlar. Bunlar birbiriyle bağlantılı ve nasıl gelişeceğine bağlı. Şu anda Taliban ile angajman gerekli ve insani yardımlar kesinlikle önceliğimiz. BM Güvenlik Konseyi, elbette kararlarını gözden geçirmek zorunda kalacak ve bunu Afganistan'daki durumun nasıl gelişeceğini göz önünde bulundurarak yapacaklarını düşünüyorum."

"İktidarların zorla ele geçirildiği tehlikeli bir trend başlıyor" uyarısı

Taliban'ın askeri yollarla ülkede kontrolü ele geçirmesinin dünyanın farklı yerlerindeki bazı grupları cesaretlendirebileceğine dikkati çeken Guterres, "İktidarların zorla ele geçirildiği tehlikeli bir trend görmeye başlıyoruz." uyarısı yaptı.

Guterres, teröristlerin farklı yerlerde zemin kazanmaya başladığını belirterek, "Birçok ülkenin bununla (terörle) savaşmaya hazır olmamasından endişe duyuyorum." dedi.

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