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Dünya

BM'den, "Suriye'nin, terör örgütü DEAŞ için bir üs olarak kullanılmasının önlenmesi" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü DEAŞ'ın uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeye devam ettiği konusunda uyarıda bulunarak, Suriye'deki kamplarda tutulanların ülkelerine geri gönderilmesi çağrısı yaptı.

Şilan Turp  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
BM'den, "Suriye'nin, terör örgütü DEAŞ için bir üs olarak kullanılmasının önlenmesi" çağrısı

Ankara

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), uluslararası barış ve istikrara yönelik terör tehditlerine dair hazırlanan rapora ilişkin oturum düzenlendi.

Burada konuşan BM Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, DEAŞ'ın dünyanın bir çok bölgesindeki saldırılarına ilişkin endişelerin arttığını belirtti.

DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine işaret eden Voronkov, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de devam eden istikrarsızlığın örgütün yenin canlanmasına katkıda bulunabileceği uyarısında bulundu.

Voronkov, on binlerce DEAŞ üyesinin ve ailelerinin halen Suriye'deki kamplarda tutulduğuna ve sayılarının yaklaşık 42 bin 500 olduğuna dikkati çekti.

Bu kamplarda tutulanların ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini kaydeden Voronkov, geri dönüşlerin kolaylaştırılması çağrısı yaptı.

Voronkov, Suriye'nin DEAŞ için bir üs olarak kullanılmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

DEAŞ, Afganistan ve Afrika için tehdit oluşturmayı sürdürüyor

Voronkov, DEAŞ'ın Afganistan ve çevresi için "önemli bir tehdit olmaya" devam ettiğini, yabancı terör örgütü üyelerinin Afganistan'a gitmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Örgütün, Afganistan'ın yanı sıra başta Batı Afrika'da olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği de tehdit ettiğini vurgulayan Voronkov, üye ülkelerle uluslararası ve bölgesel ortakların çabalarına rağmen DEAŞ'ın saldırılarının sürdüğünü kaydetti.

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