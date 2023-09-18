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Dünya

BM'den sürdürülebilir kalkınma için "şimdi ve birlikte" hareket etme çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmek için üye ülkelerin "şimdi ve birlikte" hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Şerife Çetin  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
BM'den sürdürülebilir kalkınma için "şimdi ve birlikte" hareket etme çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 78. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu"nda konuştu.

BM üyesi ülkelerin 8 yıl önce Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kabul ettiğini anımsatan Guterres, bu çerçevede "daha iyi sağlık, kalkınma ve eşit fırsatlar" dünyası için söz verildiğini aktardı.

Guterres, hedeflerin sadece bir listeden ibaret olmadığının altını çizerek, "İnsanların umutları, rüyaları ve beklentilerini taşıyorlar." diye konuştu.

"Hedeflerin sadece yüzde 15'i gerçekleştirilmiş durumda"

"Halihazırda hedeflerin sadece yüzde 15'i gerçekleştirilmiş durumda ve çoğunda gerileme var." bilgisini paylaşan Guterres, hedefleri kurtarmak için "küresel eylem planına" gerek olduğunu söyledi.

Guterres, ülkelerin hemen harekete geçmeleri ve ilk olarak açlıkla mücadele etmeleri gerektiğini dile getirdi.

"Açlık insanlık üzerinde kara bir leke"

"Bolluğun olduğu dünyada açlık, insanlık üzerinde kara bir leke ve insan hakları ihlalidir." ifadelerini kullanan Guterres, diğer bir önceliğin yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması olduğunu kaydetti.

Guterres, dijitalleşmenin faydalarının da daha geniş bir kitleye yayılması gerektiğine işaret ederek, eğitim, iş imkanları ve sosyal güvenliğin de yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Doğaya karşı savaşa son verilmeli"

BM Genel Sekreteri, "Doğaya karşı savaşa bir son verilmesi gerekiyor." diyerek, iklim değişimine de dikkati çekti.

Tüm dünyanın gözünün liderler üzerinde olduğunu kaydeden Guterres, "Dinlediğinizi gösterme zamanı. Şimdi ve birlikte hareket edersek başarılı olabiliriz." mesajını verdi.

Forum marjında üye ülkeler bir siyasi deklarasyon da kabul etti. Deklarasyon BM Genel Kurulu'na iletilecek.

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