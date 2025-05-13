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Dünya

BM'den, İsrail'in, Batı Şeria'daki arazi tescilini yeniden başlatma kararına "tehlikeli" nitelemesi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini oluşturan ve tamamen İsrail'in kontrolünde olan "C" bölgesinde arazi kayıtlarının yeniden başlatılmasına onay vermesini "tehlikeli bir hareket" olarak niteledi.

İslam Doğru  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
BM'den, İsrail'in, Batı Şeria'daki arazi tescilini yeniden başlatma kararına "tehlikeli" nitelemesi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, bir soru üzerine, İsrail'in Batı Şeria'daki arazi kayıtlarının yeniden başlatılmasına onay vermesi için, "İşgali meşrulaştırmak açısından tehlikeli bir hareket olduğunu düşünüyoruz. Batı Şeria'nın işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçası olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Söz konusu hareketin "yanlış bir yönde" gidişat olduğunu belirten Dujarric, ilhak yönünde bir adım atmanın, en hafif tabirle, uluslararası hukuka aykırı olacağını ve BM'nin barış sürecindeki çabalarına ters düşeceğini vurguladı.

İsrail, Batı Şeria'daki arazi tescil işlemlerini 1967'deki işgalin ardından dondurmuştu. Oslo Anlaşması uyarınca ise Filistin Yönetimi yalnızca "A" ve "B" bölgelerinde arazi tescili yapabiliyor, "C" bölgesi bu yetkinin dışında tutulmuştu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Güvenlik Kabinesinin, 11 Mayıs'ta, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini oluşturan ve tamamen İsrail'in kontrolünde olan "C" bölgesinde arazi kayıtlarının yeniden başlatılmasına onay verdiğini duyurmuştu.

Yeni kararla İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu ve işgal bölgesindeki arazi mülkiyet işlemlerini yürüten resmi birim, "C" bölgesindeki arazilerin tapu kayıtlarını düzenleyecek, satış izinleri verecek, harçları toplayacak ve kayıt işlemlerini denetleyecek. Bu durum, Filistin Yönetimi'nin bu bölgelerdeki yetkilerini daha da sınırlayacak.

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