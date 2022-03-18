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Dünya

BM'den 'dünyada ırkçılığın toplumları zehirlemeye devam ettiği' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ırkçılığın her toplumda kurumları, sosyal yapıları ve gündelik hayatı zehirlemeye devam ettiğini söyledi.

Islam Doğru   | 18.03.2022
BM'den 'dünyada ırkçılığın toplumları zehirlemeye devam ettiği' uyarısı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Guterres, Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü dolayısıyla BM Genel Kurulunda düzenlenen programda konuştu.

Irkçılık probleminin toplumları istikrarsızlaştırdığını belirten Guterres, "Irkçılık her toplumda kurumları, sosyal yapıları ve gündelik hayatı zehirlemeye devam ediyor. Irkçılık, kalıcı eşitsizliğin itici gücü olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Guterres, hiçbir ülkenin hoşgörüsüzlükten ve nefretten muaf olmadığına dikkat çekerek, ırkçılığa ve nefrete karşı tüm devletlerin ulusal ve küresel bazda üstüne düşen görevi yapması gerektiğinin altını çizdi.

"Uzun süredir devam eden yanlışları tanımanın ve düzeltmenin zamanı geldi." diyen Guterres, çatışma bölgelerinden veya zulümden kaçan herkesle ırk, din veya etnik kökene dayalı herhangi bir ayrım gözetmeksizin dayanışma içinde olunması çağrısında bulundu.

Genel Sekreter, BM olarak da ırkçılığa karşı Stratejik Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını aktararak, bu projelerin uygulanması ve denetlenmesi için yakında özel bir danışman atayacağı bilgisini paylaştı.

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