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Dünya

BM'den Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçların ateşe verilmesine tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir beldede Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe vermesine tepki gösterdi.

Şerife Çetin  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
BM'den Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçların ateşe verilmesine tepki Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

New York

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, "Bu tür şiddet olaylarına karşıyız." ifadesini kullandı.

Haq, "Batı Şeria'da meydana gelen bu tür olaylara karşı sesimizi çıkarmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir beldede Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe vermişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca Yahudi yerleşimci, Ramallah kentinin kuzeyindeki Turmusaya beldesine saldırı düzenlemişti. Buna tepki gösteren belde sakinleri ile yerleşimciler arasında olaylar çıkmıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de Yahudi yerleşimcilerin, İsrail polisinin korumasında Turmusaya beldesine saldırdığı belirtilmişti.

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