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Dünya

BM, Yunanistan açıklarındaki tekne faciasında 500'e yakın kişinin kaybolduğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler, Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olmasıyla ilgili, şu ana kadar 78 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
BM, Yunanistan açıklarındaki tekne faciasında 500'e yakın kişinin kaybolduğunu açıkladı

Cenevre

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Mora Yarımadası açıklarında "korkunç bir trajedinin" yaşandığını dile getirdi.

Hayatını kaybeden 78 düzensiz göçmenin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Türk, "Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 500 kişiye yakın kayıp var. Hayatta kalanlar ve felaketzedelerin aileleriyle dayanışmak önemli." ifadesini kullandı.

Volker Türk, yaşanan olaya ilişkin, kaçakçılar ile insan kaçakçılarının soruşturulmasının ve adalet önüne çıkarılmasının önemini vurguladı.

Ülkelere, daha düzenli göç kanalları açma ve sorumluluk paylaşımını artırma çağrısında bulunan Türk, denizde kurtarılan tüm kişilerin, güvenli bir şekilde ve zamanında karaya çıkarılması için düzenlemelerin yapılmasını istedi. Türk, göçle ilgili politika ve uygulamaların, bağımsız izlenmesi ve denetimiyle ilgili önerisini de yineledi.

BM ihmal iddialarının soruşturulmasını önemsiyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Matthew Saltmars, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 78 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili ihmal iddialarının soruşturulmasının, olayın aydınlatılması için önemli olduğunu kaydetti.

Sözcü Saltmars, AA muhabirinin, kazada Yunan makamlarının ihmali olduğu ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin tekneyi İtalya kara sularına itmeye çalıştığı iddialarına ilişkin sorularına yazılı yanıt verdi.

Saltmars, "Elbette gelen bu haberlerden endişe duyuyoruz, ancak şimdilik elimizde doğrulanmış bir bilgi yok. Bu nedenle soruşturmanın gerçekleri ortaya çıkarması önemli." ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence da BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Laurence, olayla ilgili değerlendirme yapılması için henüz erken olduğunu belirtirken, "Açıkçası, meydana gelen olaylarla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması gerekiyor. Bu trajedi sırasında yaşananlara umarım bazı cevaplar bulabiliriz." diye konuştu.

Yunanistan açıklarındaki tekne faciası

14 Haziran'da, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Uzmanlar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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