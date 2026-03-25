Dolar
44.35
Euro
51.51
Altın
4,584.79
ETH/USDT
2,156.60
BTC/USDT
70,655.00
BIST 100
12,930.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
BM yetkilisi, işgal altındaki Filistin topraklarına saldırıların "endişe verici oranda" arttığını belirtti

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından gerçekleştirilen hak ihlalleri ve saldırıların "endişe verici oranda" arttığını söyledi

Mücahit Oktay  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026


Birleşmiş Milletler

Alakbarov, New York'ta, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında düzenlenen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında, 3 Aralık 2025 ile 13 Mart 2026 arasında yaşanan ve Konseyin 2334 sayılı kararına uyumsuzluk teşkil eden ihlal ile saldırıların yer aldığı raporu paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"İsrail güçlerinin varlığında bile yerleşimcilerle bağlantılı günlük saldırılar arttı ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topluluklarında can kayıplarına, mal hasarına ve yerinden edilmeye yol açtı." diyen Alakbarov, Tel Aviv yönetiminin, Batı Şeria'da söz konusu süreçte 6 binden fazla konut birimini "ilerlettiğini veya onayladığını" bildirdi.

Batı Şeria'da İsrail'in "amansız yerleşim genişlemesini" şiddetle kınadığını belirten Alakbarov, bu durumun bağımsız ve birleşik bir Filistin Devleti'nin varlığını tehdit ettiğini kaydetti.

"Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet olayları endişe verici bir hızla devam etti." diyen Alakbarov, BMGK'de alınan kararlara sadık kalınmasını istedi.

Alakbarov, İsrail tarafından, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin, suçlama veya yargılama olmaksızın idari gözaltında tutulmasından endişe duyduğunu ve gözaltında işkence, kötü muamele, cinsel şiddet ve ölümlerle ilgili raporların "derinden rahatsız edici" olduğunu ifade etti.

İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 429 yapıyı yıktığını, el koyduğunu veya yapı sahiplerini yıkıma zorladığını bildiren Alakbarov, bu eylemler sonucunda 290'ı çocuk ve 150'si kadın olmak üzere toplam 575 Filistinlinin yerinden edildiğini söyledi.

Raporlama dönemi boyunca, Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre Gazze'de İsrail'in hava saldırıları ve topçu atışlarının devam ettiğine dikkati çeken Alakbarov, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana toplam 651 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Alakbarov, İsrail'in işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığına mümkün olan en kısa sürede son verme yükümlülüğü altında olduğunu teyit eden Uluslararası Adalet Divanının bulgularını da hatırlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Ağrı'da meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu

Benzer haberler

BM yetkilisi, işgal altındaki Filistin topraklarına saldırıların "endişe verici oranda" arttığını belirtti

BM yetkilisi, işgal altındaki Filistin topraklarına saldırıların "endişe verici oranda" arttığını belirtti

BMGK üyesi 8 ülke Filistin'de ilhak ve zorla yerinden edilmelere karşı olduklarını açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet