Dolar
44.35
Euro
51.55
Altın
4,474.35
ETH/USDT
2,149.00
BTC/USDT
70,282.00
BIST 100
12,930.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, Filistin

BMGK üyesi 8 ülke Filistin'de ilhak ve zorla yerinden edilmelere karşı olduklarını açıkladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 8 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarının herhangi bir bölümünün ilhakına ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.

İslam Doğru  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
New York

Pakistan, Fransa, Bahreyn, Danimarka, Yunanistan, Letonya, Somali ve İngiltere, BM Genel Merkezi’nde Filistin konusunda ortak bir açıklama yaptı.

Pakistan’ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar, 8 ülke temsilcileri olarak Filistin konusunda alınan ilgili BMGK kararlarını hatırlatarak, "İşgal altındaki Filistin topraklarının herhangi bir bölümünün ilhakına ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine kesinlikle karşı olduğumuzu yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İftikhar, "BMGK’nin, Doğu Kudüs dahil 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm girişimleri kınadığını hatırlatıyoruz. Bu tür önlemler uluslararası hukuku ihlal etmekte, devam eden barış çabalarını baltalamakta, kapsamlı plana aykırı düşmekte ve adil ve kalıcı bir barışa ulaşma olasılığını tehlikeye atmaktadır." dedi.

Ortak açıklamada konuşan Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont da işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan vahim insani ve ekonomik durumdan derin endişe duyduklarını belirtti.

Bonnafont, "Özellikle İsrail'in hareket ve erişime getirdiği ağır kısıtlamalardan ve Filistin vergi gelirlerini engellemesinden duyduğumuz derin endişeyi dile getiriyoruz. Bu konuların acilen ele alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet