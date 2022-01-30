Dolar
13.52
Euro
15.10
Altın
1,791.83
ETH/USDT
2,616.00
BTC/USDT
37,928.00
BIST 100
1,983.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Yemenliler, ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Yemenli ailelerin, ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını belirtti.

Halime Afra Aksoy   | 30.01.2022
BM: Yemenliler, ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Yemen

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Twitter hesabından yapılan açıklamada, çatışmalar ve ekonomik çöküşün giderek şiddetlendiği Yemen'de açlığın da ülke geneline yayılmaya başladığına dikkat çekildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ili gibi savaştan en çok etkilenen bazı bölgelerdeki ailelerin, hayatta kalmak için ağaç yapraklarını yemek gibi çaresiz önlemlere başvurduğu kaydedildi.

WFP, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, finansman eksikliği nedeniyle ocak ayından itibaren Yemen'e sunulan gıda yardımlarının azaltılacağını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM raporlarına göre savaşın patlak vermesinden 2021'in sonuna kadar Yemen'deki savaş doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da son 24 saatte 234 binden fazla yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Hızlı bulaşan Omicron yeterli bağışıklık sağlamıyor
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Fransa'da 332 bin 398 Kovid-19 vakası kaydedildi
İtalya'da son 24 saatte 137 bin 147 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

BM: Yemenliler, ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

BM: Yemenliler, ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

BM: Myanmar'da insani yardım ihtiyacı katlanarak artıyor

Yemen'in 'sarı altını' bal iç savaş nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

İran ABD ile Batılı ülkelerin nükleer anlaşma için adım atmasını istiyor

İran ABD ile Batılı ülkelerin nükleer anlaşma için adım atmasını istiyor
BM'den DEAŞ tehdidinin görmezden gelinemeyeceği uyarısı

BM'den DEAŞ tehdidinin görmezden gelinemeyeceği uyarısı
Türkiye’den BM’ye 'Suriye krizi insani yardımlarla çözülmez' eleştirisi

Türkiye’den BM’ye 'Suriye krizi insani yardımlarla çözülmez' eleştirisi