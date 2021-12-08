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Dünya

BM: Yemen'in Hudeyde ilinde kasımda 25 binden fazla kişi yerinden edildi

Yemen'in Hudeyde ilinde iç savaş nedeniyle kasım ayı içinde 25 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Said İbicioğlu   | 08.12.2021
BM: Yemen'in Hudeyde ilinde kasımda 25 binden fazla kişi yerinden edildi

Hudeyde

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordine Ofisi, Yemen'deki çatışmalara ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, Hudeyde'de çatışmalar nedeniyle kasım ayında 25 bin 410 kişi yaşadıkları yeri terk ederek il sınırları içindeki başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Marib'deki çatışmaların da kitlesel göçlere neden olduğu ve ihtiyaç sahiplerine erişimi kısıtladığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, Marib'de çatışmalar nedeniyle Ocak 2021-Kasım 2021 döneminde 64 bin 450'den fazla kişinin yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

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