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Dünya

BM: Yemen'de 2021'de şiddetli yağış ve selden 240 bin kişi etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM), 2021'de Yemen'de şiddetli yağmur ve selden yaklaşık 240 bin kişinin etkilendiğini açıkladı.

Halime Afra Aksoy   | 09.03.2022
BM: Yemen'de 2021'de şiddetli yağış ve selden 240 bin kişi etkilendi

Sana

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede sel ve sağanak nedeniyle zarar gören sivillere ilişkin bilgi verildi.

Geçen yıl boyunca Yemen'de görülen şiddetli yağmur ve selden ülke genelinde 240 binden fazla kişinin etkilendiği kaydedildi.

OCHA'nın, sel mağdurları ve yerlerinden edilen Yemenlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını koordinasyon içerisinde yürüttüğü ifade edildi.

Ancak, kaynakların sınırlı olmasının önemli bir sorun olmaya devam ettiği belirtildi.

BM, son birkaç aydır, milyonlarca Yemenliye yapılan yardımın azalmasına yol açan ciddi bir finansman eksikliğinden şikayet ediyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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