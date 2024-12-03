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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM’ye göre Gazze nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de, kişi başına dünyada en fazla ampute edilen çocuğun bulunduğunu belirtti.

Bekir Aydoğan  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
BM’ye göre Gazze nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip

Istanbul

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail’in yardımları engelleyerek zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze’deki yıkımının Filistinli çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin açıklama yaptı.

İsrail’in saldırıları öncesinde yapılan bir ankete katılan her beş aileden birinde en az bir engelli kişi bulunduğunu ve bu ailelerin neredeyse yarısında engelli bir çocuk olduğunu hatırlatan Lazzarini, Gazze’de "engellilik salgını" yaşandığını vurguladı.

Lazzarini, saldırılar sırasında özel bakıma ihtiyaç duyan insanların sessizce acı çektiğine ve hikayelerinin nadiren anlatıldığına dikkati çekerek, saldırıların rehabilitasyon hizmetlerinin bulunmadığı "travmatik yaralanmalar salgınına" da neden olduğunu dile getirdi.

“Gazze’nin, dünyada kişi başına en fazla ampute çocuk sayısına sahip olduğunu” belirten Lazzarini, bu çocukların birçoğunun anestezi bile olmadan ameliyat edildiği ve uzuvlarını kaybettiklerinin altını çizdi.

Lazzarini, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre İsrail’in saldırılarında yaralanan dört kişiden birinin hayatını değiştirecek yaralanmalar yaşadığını ve bakıma ihtiyaç duyduğunu da kaydetti.

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