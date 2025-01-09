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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: UNWRA'nın faaliyetlerinin sonlandırılmasının Filistin'deki çocuklar üzerinde "feci etkisi" olacak

UNWRA Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararının Filistinli çocuklar üzerinde "feci bir etki" bırakacağını belirtti.

Mücahit Oktay  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
BM: UNWRA'nın faaliyetlerinin sonlandırılmasının Filistin'deki çocuklar üzerinde "feci etkisi" olacak Fotoğraf: Moiz Salhi/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 3 hafta sonra uygulayacağı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilerle Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararının Filistinli çocuklar üzerinde "feci bir etki" bırakacağını belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail meclisinin onayladığı ve UNWRA'nın faaliyetlerini Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te sona erdirecek yasanın uygulanması için belirlenen tarihe 3 hafta kaldığını hatırlatan Dujarric, bunun, kurumun okullarındaki 50 bin çocuk ile eğitimden uzak kalan diğer 650 bin Filistinli çocuk üzerinde "feci bir etkisi olacağını" söyledi.

UNWRA'nın sağladığı hizmetlerin başka bir alternatifinin olmadığını yineleyen Dujarric, "Genel Sekreter, yorumlarında çok net bir şekilde, UNWRA artık çalışamazsa, işgalci güç olan İsrail'in, bu (UNWRA'nın sunduğu) hizmetleri sağlamakla yükümlü olacağını belirtti." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki sivillere yönelik tüm saldırıları kınamaya devam ediyoruz"

Dujarric, mevsim şartlarından dolayı Gazze'deki barınak eksikliğinin ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, "Gazze'deki sivillere yönelik tüm saldırıları kınamaya devam ediyoruz." dedi.

İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde bir milyondan fazla çocuğun geçici çadırlarda yaşadığını kaydeden Dujarric, İsrail'in, Gazze'deki Filistinli mültecilere giden yardım konvoylarını engellemeye devam ettiği bilgisini de paylaştı.

Sözcü Dujarric, BM'nin, dün Gazze geneline kritik insani yardım ulaştırmak için İsrail'e sunduğu 8 talepten 4'ünün çeşitli bahanelerle reddedildiğini sözlerine ekledi.

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