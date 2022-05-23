BM: Ukrayna'daki ve diğer çatışmalarda yerinden edilenlerin sayısı 100 milyonu geçti
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna-Rusya savaşı ve yakın zamanda diğer ülkelerde meydana gelen çatışma ve iç savaşlar nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının ilk defa 100 milyonun üzerine çıktığını bildirdi.
Cenevre
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 sonuna doğru dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin 90 milyona yükseldiğini kaydederek, son aylarda Etiyopya, Burkina Faso, Myanmar, Nijerya, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ukrayna'da çıkan çatışmaların bu rakamı artırdığını belirtti.
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Grandi, bugün itibarıyla zorla yerinden edilen kişi sayısının 100 milyonu geçtiğini belirterek, "100 milyon oldukça yüksek ve endişe verici bir rakam. Bu sayıya bundan önce hiç erişilmemişti." ifadesini kullandı.
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Yerinden edilen kişi sayısındaki artışın dünya için uyanış çağrısı olması gerektiğini vurgulayan Grandi, iç çatışmalar, siyasi takip ve insanları göçe zorlayan sebeplerin son bulması çağrısı yaptı.