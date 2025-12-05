Dolar
42.49
Euro
49.54
Altın
4,204.60
ETH/USDT
3,182.20
BTC/USDT
92,500.00
BIST 100
10,918.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Ukrayna'daki savaşta ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, Ukrayna'daki savaşın hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz." dedi.

Islam Doğru  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
BM: Ukrayna'daki savaşta ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz

New York

Schmale, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna'daki savaşın ateşkes yönünde hiçbir ilerleme belirtisi göstermeden aralıksız devam ettiğini kaydeden Schmale, artan yıkım ve kış koşullarının insani riskleri artırdığını söyledi.

Schmale, savaştan etkilenen bölgelere sık sık yaptığı ziyaretlere değinerek, "Ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz. Savaş hız kesmeden devam ediyor ve gerçekten önemli bir yıkım yaşanıyor." diye konuştu.

Özellikle yaklaşan kış mevsimi ve çatışmalarda enerji altyapısının hedef alınmasına dikkati çeken Schmale, "Enerji tahribatının devam etmesi ve toparlanmanın bu tahribata ayak uyduramaması, sert bir kışın ortasında insanların şehirlerde, yüksek binalarda mahsur kalması gibi bir kabus senaryosundan endişeleniyoruz." dedi.

Schmale, Ukrayna'da geleneksel çatışmaların ötesinde "giderek daha teknolojik bir savaş" yaşandığına işaret ederek, "İnsansız hava araçları (İHA) savaşları, teknolojik gelişmelerin inanılmaz olduğu bir savaş. Askeri uzman değilim ama farklı sonuçlara yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölen ve yaralanan 13 çalışandan yalnızca biri sigortalı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli branşlardan başarılı sporcuları kabul etti
Güngören'de bir binanın bodrum katındaki patlamada 2 kişi yaralandı
Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Benzer haberler

BM: Ukrayna'daki savaşta ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz

BM: Ukrayna'daki savaşta ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz

Spiegel: Avrupalı liderler, Ukrayna konusunda ABD'ye karşı derin güvensizlik yaşıyor

Belçika Başbakanı: "Rusya’nın Ukrayna’da yenilgiye uğrayacağına inanmak tam bir yanılsama, bir masal"

ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin soruları yanıtladı

ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin soruları yanıtladı
Ukrayna'nın, 2026'da ulusal savunmaya yaklaşık 66,3 milyar dolar ayıracağı bildirildi

Ukrayna'nın, 2026'da ulusal savunmaya yaklaşık 66,3 milyar dolar ayıracağı bildirildi
Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili tekliflerimizi kayda almaya hazır

Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili tekliflerimizi kayda almaya hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet