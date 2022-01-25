Dolar
13.48
Euro
15.24
Altın
1,848.63
ETH/USDT
2,462.00
BTC/USDT
36,893.00
BIST 100
1,945.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Temsilcisi Grundberg: Yemen'de tansiyonun giderek yükselmesinden endişe ediyoruz

Tarek Fathi Mohamed, Mahmut Geldi   | 25.01.2022
BM Temsilcisi Grundberg: Yemen'de tansiyonun giderek yükselmesinden endişe ediyoruz

Yemen

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de artan gerginliğin insani krizi derinleştirdiği uyarısında bulundu.

Grundberg yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen'de tansiyonun giderek yükselmesinden endişe ediyoruz. Şiddet olayları sivilleri etkilemeye devam ettiği gibi ülkenin sınırlarını da aşıyor." ifadelerini kullandı.

Yemen'de sivil kayıp konusunda Ocak 2022!nin rekor kırmaya yaklaştığına dikkati çeken Grundberg, şunları kaydetti:

"Bu denli yüksek gerginlik doğrudan insani krizi derinleştirmenin yanı sıra yardım çabalarını zorlaştırıyor, bölgesel güvenliği tehdit ediyor ve krizi bitirmeye yönelik çabaları baltalıyor."

Grundberg, ülkedeki tansiyonun düşürülmesi ve krizi tümüyle bitirecek kapsamlı siyasi diyalog için BM'nin tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu belirtti.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgesinde çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar 377 bin kişinin hayatına mâl olmasının yanı sıra 126 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtığı ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Omicron'un yayılması m-RNA aşılarının etkililik oranını düşürüyor
Fransa'da 501 bin 635 Kovid-19 vakası belirlendi
Biden yönetimi büyük işletmelere yönelik aşı zorunluluğunu kaldırdı
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri son buluyor
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 10 ayın en üst seviyesine çıktı

Benzer haberler

BM Temsilcisi Grundberg: Yemen'de tansiyonun giderek yükselmesinden endişe ediyoruz

BM Temsilcisi Grundberg: Yemen'de tansiyonun giderek yükselmesinden endişe ediyoruz

BM: Somali'de kuraklık 1 milyondan fazla kişiyi göç etmeye zorlayabilir

BM, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki Haseke'de çocukların güvenliğine dikkati çekti

BM, YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke'de sivillerin durumundan endişeli

BM, YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke'de sivillerin durumundan endişeli
BM: Suriye'nin kuzeybatısında yaklaşık 1000 çadır kar yağışı nedeniyle çöktü

BM: Suriye'nin kuzeybatısında yaklaşık 1000 çadır kar yağışı nedeniyle çöktü
BAE ve Suudi Arabistan 'terör listesine almak istediği' Husilerin saldırıları altında

BAE ve Suudi Arabistan 'terör listesine almak istediği' Husilerin saldırıları altında