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Dünya

BM, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmadan memnun

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan, Selen Valente Rasquinho  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
BM, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmadan memnun

Cenevre

Pedersen, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

10 Mart'ta imzalanan ve Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmadan memnun olduklarını belirten Pedersen, şunları kaydetti:

"Anlaşmanın, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının temel ilkeleri doğrultusunda yeni bir anayasaya, özgür ve adil seçimlere yol açan daha geniş, güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecini destekleyebileceğini ve bu sürece katkı sağlayabileceğini umuyoruz."

AB de memnun

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ofisinden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu anlaşmadan memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bu anlaşma, artan istikrarın ve birçok Suriyeli için daha iyi bir geleceğin yolunu açabilir. Tarafları uygulama üzerinde çalışmaya teşvik ediyoruz ve desteklemeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

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