Dolar
8.42
Euro
9.89
Altın
1,806.11
ETH/USDT
3,188.70
BTC/USDT
48,174.00
BIST 100
1,465.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Suriye'de YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'nda ocaktan beri 69 kişi öldürüldü

Suriye'nin Haseke kentindeki Hol Kampı'nda ocaktan bu yana 69 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Betül Yürük   | 24.08.2021
BM: Suriye'de YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'nda ocaktan beri 69 kişi öldürüldü

New York

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Suriye'nin Haseke kentindeki Hol Kampı'nda ocaktan bu yana 69 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren Grifftihs, kamptaki güvenlik sorunlarının devam ettiğine, haziran ve temmuzda kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin arttığına dikkati çekti.

Griffiths, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'nda "Ocaktan beri 69 kişinin öldürüldüğü rapor edildi, 12 kişiye ise öldürme girişiminde bulunuldu." dedi. 59 bin kişinin bulunduğu kampta "korku iklimi" hakim olduğuna ve insani durumunun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Griffiths, bu durumun kampta cinsel istismar riskini de artırdığını belirtti.

"Suriye'de savaşın bittiğini görmek çok uzakta"

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Suriye'nin güneybatısında özellikle Dera'da ağır bombardıman ve çatışmaların tekrar arttığı uyarısı yaparak, taraflara şiddete derhal son vermeleri çağrısında bulundu.

Suriye'nin kuzey batısında da hava saldırılarının arttığını belirten Pedersen, Suriye'de "savaşın bittiğini görmenin çok uzakta" olduğunu, bu nedenle güvenilir siyasi süreç ile sürdürülebilir uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Pedersen, "Suriyelilerin karşılaştığı sorunların çözümü sadece Suriyelilerin elinde değil. Açıkçası yapıcı uluslararası diplomasiye ihtiyaç var." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da ilk mRNA Kovid-19 aşı adayı için Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının yapılması onaylandı
Gazze'deki hükümet, Kovid-19'daki artış nedeniyle çalışanların tamamının 1 Eylül'e kadar aşılanması kararı aldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a yakalanan Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı
İsrail’de 30 yaş üstü kişilere de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Benzer haberler

BM: Suriye'de YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'nda ocaktan beri 69 kişi öldürüldü

BM: Suriye'de YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'nda ocaktan beri 69 kişi öldürüldü

ABD'nin küresel liderliği kontrolsüz düşüş trendinde

İdlib'de siviller Esed rejiminin saldırılarına rağmen incir hasat ediyor

Türkiye, Fırat Kalkanı bölgesinde yaklaşık 700 okulu eğitime kazandırarak terörün izlerini sildi

Türkiye, Fırat Kalkanı bölgesinde yaklaşık 700 okulu eğitime kazandırarak terörün izlerini sildi
Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlediği bölgelerde sağlık hizmetleriyle halka derman oluyor

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlediği bölgelerde sağlık hizmetleriyle halka derman oluyor
ABD, Guta'daki kimyasal silah saldırısının 8. yılında Esed rejimini hesap vermeye çağırdı

ABD, Guta'daki kimyasal silah saldırısının 8. yılında Esed rejimini hesap vermeye çağırdı