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Dünya

BM: Sudan'da çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla kişi ülkeden ayrıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, ülkedeki çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla Sudanlının komşu ülkelere sığındığını açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
BM: Sudan'da çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla kişi ülkeden ayrıldı

Cenevre

Grandi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "300 binden fazla kişi Sudan'dan komşu ülkelere geçti. Birçoğu son birkaç gün içinde Çad ve Mısır sınırını geçti." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki mülteci müdahale planına, bağışçıların katkılarının yetersiz olmaya devam ettiğini vurgulayan Grandi, "Mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri desteklemek için acilen daha fazla kaynağa ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'da ateşkes

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkede bölgeye insani yardımın ulaştırılması, çatışmalarda zarar gören temel hizmetlerin ve altyapının eski haline getirilmesini amaçlayan bir haftalık ateşkes, 22 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.

Daha önce 7 kez sağlanan ateşkes, iki tarafça da defalarca ihlal edilmişti.

Hartum'daki insani durum giderek kötüleşirken on binlerce kişi, başkentten ayrılarak ülke içinde ve dışında daha güvenli gördükleri bölgelere gitmeye devam ediyor.

Sudan Doktorlar Sendikası, ülkede 15 Nisan'dan bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 863 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 531 kişinin yaralandığını açıkladı.

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