BM Sözcüsü Dujarric: BM birimlerinin Gazze konusunda kendi yetkilerine göre yaptıklarıyla yargılanacağını umuyoruz
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de saldırılar kesintisiz sürerken, "tarihin kendilerini nasıl yargılayacağına" ilişkin, "BM birimlerinin kendi yetkilerine göre yaptıklarıyla yargılanacağını umuyoruz." açıklamasında bulundu.
New York
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, "Bugün, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Gazze'deki toplu mezarlarda cesetler arasında yaşlılar ve kadınların olduğunu, bazılarının ise elleri bağlı ve üstlerinin soyulmuş bir şekilde bulunduğunu bildirdi. Dün bu alanlarda soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydettiniz. Ancak ben bu saldırılar kesintisiz sürerken BM'nin başka yapabileceği bir şey yok mu diye sormak istiyorum. Gazeteci olarak BM'nin Gazze'ye nasıl yardım aktarmaya çalıştığının, çabalarının farkındayım. Ancak insanlar BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'nin rolü arasındaki farkı çok iyi anlamıyor ve haliyle sinirleniyor, BM'nin Gazze konusunda başarısız olduğunu düşünüyor. BM Genel Sekreteri, tarihin kendisinin liderliğini yaptığı kurumu sertçe yargılayacağından endişe ediyor mu?" sorularını yanıtladı.
"Bu çok derin bir soru." değerlendirmesinde bulunan Dujarric, basında yer alan manşetlerde hangi BM biriminden bahsedildiğinin netleştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Dujarric, ortada ortak bir sorumluluk bulunduğuna işaret ederek, "BM Genel Sekreteri'nin yetkisi BM Şartı'nda net bir şekilde açıklanıyor ve sizin de bildiğiniz üzere oldukça kısıtlı bir yetki alanı var." değerlendirmesinde bulundu.
BM sisteminde farklı birimler olduğunu anımsatan Dujarric, yasamayla ilgili İnsan Hakları Konseyi, BM Güvenlik Konseyi, BM Güvenlik Kurulu'nun bulunduğunu, yargıyla ilgili ise Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bulunduğunu anımsattı.
Dujarric, tüm birimlerin oynaması gereken farkı rolleri bulunduğuna işaret ederek, "BM birimlerinin kendi yetkilerine göre yaptıklarıyla yargılanacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.
BM Sözcüsü Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Gazze'deki gelişmeler hakkında hep yüksek sesle konuştuğunu hatırlattı.
Bir başka gazetecinin, "Genel Sekreter'in BM birimlerinin üzerinde nüfuzu yok mu?" sorusuna ise Dujarric, Genel Sekreter'in BM Şartı'nın 99. maddesiyle BM Güvenlik Konseyi'nin dikkatine bazı konuları getirebileceğini anımsattı.
Dujarric, "Genel Sekreterin nüfuzuna gelince de, kendisinin BM Güvenlik Konseyi'nin birlik olamama konusunda gösterdiği tepkiden ne kadar etkisi olduğunu anlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
"Gazze'de çok daha fazla gazeteciye ihtiyacımız var"
Dujarric, toplu mezarlara ilişkin BM'nin şeffaf ve güvenilir soruşturma yapılması talebini yineledi.
Soruşturmayı kimin yapacağına ilişkin bir soruya ise Dujarric, buna cevap veremeyeceğini ancak sitelere erişim sağlanması ve güvenilir bir şekilde soruşturmanın yürütülmesinin önem taşıdığını söyledi.
Dujarric, "Aynı zamanda çok daha fazla gazeteciye ihtiyacımız var. Gazze'de gerçekleri duyuracak ve güvenle çalışacak gazetecilere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Soruşturmanın çok daha sonra yapılacağı için ne kadar güvenilir olacağının sorgulanması üzerine ise Dujarric, bunun geçerli bir endişe olduğunu söyledi.
Dujarric, bazı çatışmalarda güvenli soruşturmaların geç de olsa yapılabildiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.