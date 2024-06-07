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Dünya

BM: Sahel bölgesinde hızla büyüyen insani krizden derin endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Batı ve Orta Afrika Bölge Sözcüsü Alpha Seydi Ba, Sahra Altı Afrika'da yer alan Sahel bölgesinde hızla büyüyen insani krizden derin endişe duyduklarını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
BM: Sahel bölgesinde hızla büyüyen insani krizden derin endişe duyuyoruz

Geneve

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Batı ve Orta Afrika Bölge Sözcüsü Alpha Seydi Ba, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Nisan 2024 verilerine göre Orta Sahel ülkeleri Burkina Faso, Mali ve Nijer'de iklim krizinin ağırlaşan etkileri ve artan çatışmalar nedeniyle 3,3 milyondan fazla insanın zorla yerlerinden edildiğini belirten Ba, "Sahel bölgesinde hızla büyüyen insani krizden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Ba, "Sivillerin bu seviyede ve şaşırtıcı olarak zorla yerlerinden edilmesi, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için acil uluslararası eylem gerektiriyor." uyarısında bulundu.

Orta Sahel'deki güvenlik durumunun istikrarsız olduğunu, insanların güvenlik ve koruma arayışı içinde evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Ba, buradaki kadın ve çocukların sömürüye, istismara ve insan ticaretine karşı savunmasız durumda olduğunun altını çizdi.

Ba, barınma, temiz su ve sanitasyon eksikliğinin yerlerinden edilmiş kişilerin karşı karşıya kaldığı zorlu koşulları daha da kötüleştirdiğini belirtti.

"Burkina Faso, Mali ve Nijer'de son dört yılda 2,8 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi." diyen Ba, aynı dönemde bu üç ülkeden gelen mültecilerin sayısının da 550 bine yükseldiğini bildirdi.

Ba, uluslararası topluma Sahel bölgesindeki ülkelere yardımcı olmaları çağrısında bulunarak, BMMYK'nin Burkina Faso, Mali, Nijer, Moritanya ve Gine Körfezi ülkelerindeki acil insani ihtiyaçların karşılanması için 443,5 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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