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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sivil can kaybı sayısı 10 bin 703'e yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı'nda öldürülen sivil sayısının 10 bin 703'e ulaştığını bildirdi

Şerife Çetin  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sivil can kaybı sayısı 10 bin 703'e yükseldi

New York

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Ukrayna'daki son durum ele alındı.

Burada konuşma yapan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, çatışmanın Ukrayna'nın doğusunda konut alanlarına sıçramasından endişe duyduklarını ifade etti.

Khiari, Rus güçlerin, savaşın sıçradığı Ukrayna'nın köy, kasaba ve şehirlerini neredeyse tamamen yok ettiğini kaydetti.

Söz konusu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve acilen sonlandırılması gerektiğini belirten Khiari, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 10 bin 703 sivilin ölümüne neden oldu. Bunların 549'u çocuk. 20 bin 146 kişi yaralandı. Sivillere ve sivil altyapılara yönelik tüm saldırıları kınıyoruz." dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten da sivillere karşı saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini, tüm tarafların sivilleri koruması gerektiğini ifade etti.

Doughten, insani yardım ulaştırma konusunda hala önemli engellerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Özellikle Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerine insani yardım erişiminin kısıtlı olduğunu aktaran Doughten, yaklaşık 1,5 milyon kişiye hayat kurtarıcı insani yardım ulaştıramadıklarını bildirdi.

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