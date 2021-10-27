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Dünya

BM, Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sivilleri taciz ettiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Afrika ülkelerinde faaliyetlerini artıran Rus paralı asker gücü Wagner Grubu'nun, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) sivillere yönelik korkutma ve taciz gibi eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Ömer Faruk Yıldız   | 27.10.2021
BM, Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sivilleri taciz ettiğini açıkladı

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Afrika ülkelerinde faaliyetlerini artıran Rus paralı asker gücü Wagner Grubu'na bağlı askeri eğitmenlerin OAC'deki insan hakları ihlallerine ilişkin ortaya çıkan raporlara dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Rus eğitmenlerin başta gazeteciler, sağlık çalışanları ve azınlık gruplar olmak üzere sivillere yönelik korkutma ve tacizde bulunduğuna ilişkin haberlerin artmasından endişe edildiği belirtilerek "Askeri ve güvenlik personeli olarak faaliyet gösteren Rus eğitmenler, OAC ordusu ve polisle yakın çalışıp tutuklamalara da katılmaktadır. Bu yüzden kötü muameleye uğrayanlar şikayette bulunmaya çekinmektedir." ifadeleri kullanıldı.

OAC ordusuyla çalışan Rus paralı askerlerin ülkede adeta dokunulmaz olduğu vurgulanan açıklamada, "Wagner Grubu'nun ülkenin birçok yerinde kadın, erkek ve genç kızlara tecavüz ve cinsel şiddette bulunduğuna dair raporlar elimize ulaştı. Fakat mağdurların adalet arayışında bulunmaya cesaret edememesinden ötürü tecavüze uğrayanların net sayısı bilinmiyor." denildi.

Açıklamada, OAC hükümetine, Wagner başta olmak üzere her türlü özel askeri ve güvenlik gruplarıyla ilişkilerini kesme çağrısı yapıldı.

9 Eylül'de OAC basınında yer alan haberlerde, Rus paralı askerlerin ülkenin kuzeybatısında düzenlediği operasyonlarda 40 sivilin öldürüldüğü iddia edilmişti.

- Wagner Grubu

Faaliyetlerine 2013'te Suriye iç savaşıyla başladığı tahmin edilen Wagner'in son yıllarda Afrika kıtasında giderek artan varlığı da dikkati çekiyor.

Afrika'da 9 ülkede faaliyet gösterdiği tahmin edilen Wagner, en çok OAC'de adından söz ettiriyor.

OAC'de sayılarının 2 bini bulduğuna inanılan Rus paralı askerleri, hem orduya eğitim veriyor hem de Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'nın güvenliğini sağlıyor.

Wagner'in ülkede aynı zamanda altın ve elmas madenlerinin güvenliğini de sağladığı düşünülüyor.

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