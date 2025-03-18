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Dünya

BM raportörüne göre, Myanmar'a ABD yardımlarının kesilmesi "zalimce ve zamanlaması kötü"

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar'daki İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews, ABD'nin Myanmar'a yaptığı yardımı kesmesini "gereksiz, zalimce ve zamanlaması kötü" olarak nitelendirdi.

Nuri Aydın  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
BM raportörüne göre, Myanmar'a ABD yardımlarının kesilmesi "zalimce ve zamanlaması kötü"

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar'daki İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Myanmar'a yaptığı yardımları kesmesini eleştirdi.

Myanmar nüfusunun yaklaşık üçte birinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden Andrews, "Bu tam anlamıyla bir felaket. Gereksiz, zalimce ve zamanlaması kötü. Buna tavır almamız gerekiyor." dedi.

Andrews, Myanmar'a yardımları kesmenin tüm bölgeyi etkileyeceğine dikkati çekerek "Bu kaosun ciddi bir maliyeti var, bu maliyet sadece Myanmar halkı tarafından değil, bölge ve ötesi tarafından karşılanıyor, Myanmar'daki ve mülteci kamplarındaki kötüleşen koşullar sınır bölgelerini ve Myanmar sınırını geçen insanları istikrarsızlaştıracak." ifadelerini kullandı.

Arakan eyaletinden Bangladeş'e gelen mültecilerde ciddi yetersiz beslenme belirtileri görüldüğünü vurgulayan Andrews, Myanmar'da şu anda ilaca dirençli tüberküloz hastalığının yaygınlaştığı uyarısında bulundu.

Andrews, yardım programları hakkında tartışmalar yapılabileceğini ancak kesintiye gitmenin "bu konuda izlenebilecek en kötü yol" olduğunu dile getirdi.

BM İnsan Hakları Konseyi'ni konuyla ilgili olarak "adım atmaya" çağıran Andrews, "Bu en kötü siyasettir ve uydurma ve çarpıtmalara dayanan kötü bir siyasi noktaya varmak için insan hayatlarını feda etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

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