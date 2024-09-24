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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Raportörü Mofokeng, "Gazze'deki soykırımın sonlandırılması" çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, Gazzeli bir doktorun İsrail hapishanesinde gözaltındayken ölmesini kınayarak, "Gazze'deki soykırımın sonlandırılması" çağrısı yaptı.

Muhammet İkbal Arslan  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
BM Raportörü Mofokeng, "Gazze'deki soykırımın sonlandırılması" çağrısında bulundu

Cenevre

Mofokeng, İsrail tarafından gözaltındayken öldüğü doğrulanan üçüncü doktor olan Ziad Eldalou'nun hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doktorun gözaltında ölümünü kınayan Mofokeng, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık çalışanlarının korunması çağrısını yineledi.

Mofokeng, "Soykırımın birinci yıl dönümünün eşiğinde İsrail'in Gazze'de ve işgal altındaki diğer topraklarda sağlık hakkını açıkça hiçe sayması karşısında şok olmaya devam ediyorum. Ziad Eldalou, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından gözaltındayken öldüğü doğrulanan üçüncü doktor." dedi.

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana 885 sağlık çalışanının öldürüldüğüne dikkati çeken Mofokeng, Dünya Sağlık Örgütünün bu süreçte Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sağlık hizmetlerine yönelik 1043 saldırıyı kayda geçirdiğini ifade etti.

İsrail'in 128 sağlık çalışanını daha gözaltında tuttuğunu belirten Mofokeng, İsrail'in bu keyfi gözaltılarla Filistin'deki sağlık sisteminin sınırlı olan işleyişinin neredeyse tamamen durmasına neden olduğunu bildirdi.

Mofokeng, Gazze'de derhal ateşkes yapılmasının yanı sıra işgal ve "soykırımın" sonlandırılması gerektiğini vurguladı.


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