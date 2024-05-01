Dolar
32.52
Euro
34.74
Altın
2,297.71
ETH/USDT
2,919.10
BTC/USDT
57,938.00
BIST 100
10,045.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Raportörü Albanese, ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine polisin sert müdahalesini eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerine karşı polisin sert müdahalesi karşısında dehşete kapıldığını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
BM Raportörü Albanese, ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine polisin sert müdahalesini eleştirdi

Cenevre

Albanese, ABD'deki gösterilere polisin sert müdahalesinin yer aldığı görüntüleri alıntılayarak X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Yabancı bir ülke tarafından yapılan soykırıma karşı ABD üniversitelerindeki protestolara polisin şiddetle müdahale etmesi karşısında dehşete kapıldığını kaydeden Albanese, bu durumun olabildiğince kötü bir gerçeklik olduğunu vurguladı.

Albanese, öğrencilerin ve akademisyenlerin güvende olması gerektiğine işaret ederek "(Gazze'de) Soykırım son bulsun. Adalet ve akıl üstün gelsin." değerlendirmesinde bulundu.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Türkiye, Güney Afrika’nın UAD'de İsrail’e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

BM Raportörü Albanese, ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine polisin sert müdahalesini eleştirdi

BM Raportörü Albanese, ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine polisin sert müdahalesini eleştirdi

GÖRÜŞ - Küçük satranç tahtası: Asya Pasifik’te yeni güvenlik mimarisi

İsrail yanlıları California Üniversitesindeki Gazze Dayanışma Kampı'na saldırdı

UCM'nin, Netanyahu hakkında vereceği muhtemel yakalama kararının uygulanması işbirliğine bağlı

UCM'nin, Netanyahu hakkında vereceği muhtemel yakalama kararının uygulanması işbirliğine bağlı
NBA play-off'larında 76ers, Knicks'i 112-106 yendi

NBA play-off'larında 76ers, Knicks'i 112-106 yendi
Trump, Gazze'deki savaşı bitirmek için İsrail'e silah desteğini kesmeyi göz ardı etmeyeceğini söyledi

Trump, Gazze'deki savaşı bitirmek için İsrail'e silah desteğini kesmeyi göz ardı etmeyeceğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet