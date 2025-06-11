Dolar
39.20
Euro
44.88
Altın
3,334.97
ETH/USDT
2,762.10
BTC/USDT
109,255.00
BIST 100
9,686.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Okyanus Konferansı'nda ülkeler, plastik kirliliğine karşı bağlayıcı uluslararası anlaşma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) 3. Okyanus Konferansı (UNOC3) kapsamında bazı ülkeler, plastik kirliliğiyle mücadelede bağlayıcı uluslararası anlaşma çağrısında bulundu.

Şeyma Yiğit  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
BM Okyanus Konferansı'nda ülkeler, plastik kirliliğine karşı bağlayıcı uluslararası anlaşma çağrısı yaptı

Ankara

Fransa'nın Akdeniz'e kıyısı olan Nice kentinde, 120'den fazla ülkenin devlet başkanları veya üst düzey temsilcilerinin katılımıyla BM Okyanus Konferansı düzenleniyor.

Kosta Rika ve Fransa'nın eş başkanlığında, sivil toplum kuruluşlarından bilim çevrelerine binlerce katılımcıyla yapılan konferansta, okyanuslar için de önemli tehdit oluşturan plastik kirliliğiyle mücadele konusunda adım atıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fransa Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, konferansa katılan bazı ülkeler, plastik kirliliğine karşı bağlayıcı bir uluslararası anlaşma yapılmasını istedi.

Plastik kirliliğinin insan sağlığı ve çevre açısından yıkıcı sonuçları olduğu vurgulanan açıklamada, her yıl yaklaşık 460 bin ton plastik üretildiği ve önlem alınmaması halinde sayının 2060'a kadar 3'e katlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, plastik kirliliğiyle mücadele edilmesini ve bağlayıcı adımlar atılmasını isteyen 95 ülkenin "Nice Çağrısı"na imza attığı belirtildi.

Nice kentinde 13 Haziran'a kadar sürecek konferansta, iklim değişikliği, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı avlanma, yasa dışı balıkçılık gibi çok sayıda tehditle karşı karşıya bulunan okyanusların korunmasını sürdürülebilir kılmak için yapılacak faaliyetler ele alınıyor.

BM Okyanus Konferansı'nın ilki 2017'de İsveç ve Fiji'nin eş başkanlığında New York'ta, ikincisi ise 2022'de Portekiz ve Kenya'nın öncülüğünde Lizbon'da yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de etiketsiz 1 ton 800 kilogram yoğurt ve peynir ele geçirildi
Hayvanlarını yaylalara götüren göçerlere mobil hizmet
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 48 adet KAAN Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek
"Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Ümraniye'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı

Benzer haberler

Fransa, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirmek istiyor

Fransa, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirmek istiyor

BM Okyanus Konferansı'nda ülkeler, plastik kirliliğine karşı bağlayıcı uluslararası anlaşma çağrısı yaptı

Fransa'da 200 imamı öldürmeyi planlayan 16 sanığın yargılandığı dava başladı

Fransa'da, Gazze'ye yardım girişini engelleyen Fransızlara yönelik "soykırıma ortaklık" soruşturması

Fransa'da, Gazze'ye yardım girişini engelleyen Fransızlara yönelik "soykırıma ortaklık" soruşturması
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Filistin devletini tanıma konusunda "kararlı" olduklarını söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Filistin devletini tanıma konusunda "kararlı" olduklarını söyledi
Fransa'da, torunları Gazze'de ölen büyükanneden İsrail hakkında "soykırım" şikayeti

Fransa'da, torunları Gazze'de ölen büyükanneden İsrail hakkında "soykırım" şikayeti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet