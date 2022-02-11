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Dünya

BM: Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,4 milyon çocuk yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda teröristlerin saldırıları nedeniyle 1,4 milyon çocuğun yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Adam Abu-bashal   | 11.02.2022
BM: Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,4 milyon çocuk yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya

Abuja

BM'nin Nijerya'daki geçici ikametgahı ve insani yardım koordinatörü Matthias Schmale, yaptığı açıklamada, Boko Haram teröristlerinin saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda binlerce kişinin mağdur olduğunu belirtti.

Schmale, teröristlerin saldırıları nedeniyle 1,4 milyon çocuğun yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu çocukların 5 yaş altı olduğunu kaydeden Schmale, "Bu durum, son derece endişe verici. Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde açlık milyonlarca çocuğun hayatını tehdit ediyor." dedi.

Schmale, 5,5 milyondan fazla kişiye acil yardım sağlamak için 1,1 milyar dolarlık bağış çağrısında bulundu.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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