Euro
10.44
Dolar
8.56
BIST 100
1,422.06
Altın
1,901.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Myanmar'da şubattaki darbeden bu yana 121 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da şubatta meydana gelen darbeden bu yana 121 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Betül Yürük   | 28.05.2021
BM: Myanmar'da şubattaki darbeden bu yana 121 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, basın brifinginde, ordunun yönetime el koyduğu günden beri Myanmar'da yerinden edilmelerin devam ettiğine dikkati çekti.

Haq, bu hafta Myanmar'ın güney doğusunda Myanmar ordusu ile "Karenni ordusu" arasında çıkan çatışmalarda 37 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

Shan eyaletinin kuzeyinde de ordu ve etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların on binlerce kişiyi yerinden ettiğini söyleyen Haq, darbeden bu yana evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 121 bini geçtiğini ifade etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 831 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor
Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onayladı

Benzer haberler

ABD'de yapılan araştırmaya göre Kongre baskınındaki sanıkların yüzde 10'u ordu ile bağlantılı

ABD'de yapılan araştırmaya göre Kongre baskınındaki sanıkların yüzde 10'u ordu ile bağlantılı

BM: Myanmar'da şubattaki darbeden bu yana 121 binden fazla kişi yerinden edildi

Myanmar'da Çin'e ait fabrikaları ateşe veren 28 kişiye 20 yıla kadar hapis cezası verildi

Filistin, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası komisyon kurulmasından memnun

Filistin, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası komisyon kurulmasından memnun
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Pakistan Başbakanı Han ile görüştü

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Pakistan Başbakanı Han ile görüştü
İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak

İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak