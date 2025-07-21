Sarıyer'de kadın ve köpeğine yürüyüş sırasında sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de bir kadınla köpeğinin yürüyüş yaptıkları sırada sahipsiz köpeklerce saldırıya uğramaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Maden Mahallesi'nde Sevim D'nin, köpeğini gezdirdiği sırada yanına sahipsiz köpekler yaklaştı. Köpeklerin saldırması üzerine Sevim D. araya girerek kendi köpeğini korumaya çalıştı. Sevim D'nin çabaları üzerine köpekler bir süre sonra uzaklaştı.
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Saldırıda Sevim D. ve köpeği yaralandı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu, köpeğinin ise veterinerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kadın ve köpeğine sokak köpeklerince yapılan saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, köpeği ile birlikte yürüyen kadının, yanlarına gelen köpeklerin saldırısına uğramaları yer aldı.
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