Euro
10.16
Dolar
8.62
BIST 100
1,346.84
Altın
1,806.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Giresun'da derenin taşması sonucu yaklaşık 200 kişi düğün merasiminde mahsur kaldı. VTR
logo
Dünya

BM: Myanmar'da milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalması bekleniyor

Islam Doğru   | 13.07.2021
BM: Myanmar'da milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalması bekleniyor

New York

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki mevcut siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalmasının beklendiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, basın toplantısında, "Myanmar'da gıda güvensizliğinin keskin bir şekilde artmasıyla milyonlarca insanın önümüzdeki 6 ay içinde aç kalması bekleniyor." dedi.

Haq, sahada görev yapan BM uzmanlarının, ülkede devam eden siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın insanların gıda güvenliği üzerindeki etkisinden endişe duyduklarını aktararak, BM'nin bölgedeki ortaklarıyla acil gıda dağıtımıyla bu sorunu çözmeye çalıştığını bildirdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 aşılama kampanyasına özel klip
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 6 bin 285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti
Irak, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Sağlık Bakanı Koca, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Benzer haberler

BM: Myanmar'da milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalması bekleniyor

BM: Myanmar'da milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalması bekleniyor

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 4 yeni yolsuzluk davası açıldı

BM: Mart 2020'den beri açlık çeken kişi sayısı 118 milyon arttı

Myanmar askeri yönetimi, 2020'deki seçimde oyların üçte birinin hileli olduğunu öne sürdü

Myanmar askeri yönetimi, 2020'deki seçimde oyların üçte birinin hileli olduğunu öne sürdü
Myanmar Kovid-19'la mücadelede zorlanıyor

Myanmar Kovid-19'la mücadelede zorlanıyor
BM'den İsrail'e Gazze'ye uygulanan sınırlamaların azaltılması çağrısı

BM'den İsrail'e Gazze'ye uygulanan sınırlamaların azaltılması çağrısı