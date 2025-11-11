Dolar
42.26
Euro
48.95
Altın
4,126.94
ETH/USDT
3,409.30
BTC/USDT
102,629.00
BIST 100
10,576.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'ye göre ateşkesten beri Gazze'ye bir kez bile günde 600 yardım kamyonu ulaşmadı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de geçen ay yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail'in anlaşmadaki taahhüdüne rağmen bir gün bile 600 insani yardım kamyonunun ulaşmasına izin vermediğini belirtti.

Islam Doğru  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
BM'ye göre ateşkesten beri Gazze'ye bir kez bile günde 600 yardım kamyonu ulaşmadı

New York

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Ateşkesten bu yana son bir ayda herhangi bir gün Gazze'ye 600'den fazla yardım kamyonu ulaşıp ulaşmadığı sorusuna Haq, "Bildiğim kadarıyla hayır." cevabını verdi.

Haq, sayılarını takip ettikleri kamyonların sadece BM ve ortaklarına ait olduğunu, bunların sayısının çoğu zaman günde 150 civarında olduğunu, bunun dışında İsrail ile direkt bağlantı kuran ticari veya diğer kamyonların sayısını ise bilmediklerini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhüdüne rağmen yeterli yardım için engelleri kaldırmamasının 'yeni normal' haline gelmesinin nasıl önleneceği" sorusunu da Haq, "Bunun yeni normal haline gelmesini engellemenin yollarından biri, bunu sürekli olarak önünüzde dile getirmek ve yardımların engellenmeye devam ettiği gerçeğine dikkati çekmektir." diye yanıtladı.

Haq, bu engelleri sadece kamuoyunda, medyada değil, aynı zamanda üye ülkelere de bildirdiklerini ekledi.

İnsani yardımları ulaştırmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten Haq, "Ancak elbette bu (engellemeler) haftalardır devam ediyor ve hala olması gereken seviyede değiliz." ifadesini kullandı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre İsrail, Gazze'ye günde 600 insani yardım kamyonunun geçişine izin vereceği taahhüdünde bulunmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hala çok az insani yardım kamyonunun girişine izin verirken, ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını da sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde bazı şüpheliler hakkında istenen cezalar
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının suç gelirleriyle alındığı iddia edildi
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
İBB'nin "adrese teslim" ihaleleriyle kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı iddiası
Kültür AŞ ihalelerinde 49 milyon lira haksız kazanç sağlandığı iddiası

Benzer haberler

BM'ye göre ateşkesten beri Gazze'ye bir kez bile günde 600 yardım kamyonu ulaşmadı

BM'ye göre ateşkesten beri Gazze'ye bir kez bile günde 600 yardım kamyonu ulaşmadı

Brezilya'da düzenlenen BM İklim Zirvesi başladı

BM: İsrail saldırıları sonucu Gazze'de tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

BM: İsrail, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesten beri 107 insani yardım girişi talebini reddetti

BM: İsrail, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesten beri 107 insani yardım girişi talebini reddetti
BM: Gazze'de servis edilen günlük öğün sayısı 1,2 milyonu aştı

BM: Gazze'de servis edilen günlük öğün sayısı 1,2 milyonu aştı
Brezilya'da düzenlenecek BM İklim Zirvesi, taahhütlerin uygulanmasına odaklanacak

Brezilya'da düzenlenecek BM İklim Zirvesi, taahhütlerin uygulanmasına odaklanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet