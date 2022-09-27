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Dünya

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine Filippo Grandi yeniden atandı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM Genel Kurulunun kararıyla görevine yeniden atandı.

Ömer Faruk Yıldız   | 27.09.2022
BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine Filippo Grandi yeniden atandı

Geneve

BM'den yapılan açıklamada, Genel Kurulun, görev süresi 1 Temmuz 2023'te dolacak Grandi'nin görevini, üye ülkelere danışarak 31 Aralık 2025'e kadar uzatma kararı aldığı bildirildi.

Grandi'nin ikinci dönemini kişisel sebeplerden ötürü 2,5 seneyle sınırlandırmak istediği kaydedildi.

1957'de doğan İtalyan diplomat Grandi, 1990'lı yıllarda insani yardım ve mülteciler üzerine çalışmalarına başladı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde BM çatısı altında görev yapan Grandi, 2005'te BM Filistin Mülteciler Ajansı Genel Komiser Yardımcılığı görevinde bulundu.

Grandi, 2010 ile 2014 arasında aynı Ajansın Genel Komiseri oldu.

Grandi 2016'da BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak atandı.

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