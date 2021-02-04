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Dünya

BM, Libya'ya ateşkesin denetlenmesi için uluslararası gözlemciler konuşlandıracak

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'ya konuşlandıracağı uluslararası gözlemcilerle ateşkesi denetleyecek.

Betül Yürük   | 04.02.2021
BM, Libya'ya ateşkesin denetlenmesi için uluslararası gözlemciler konuşlandıracak

New York

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyi, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması ve ateşkesin denetlenmesi için ülkeye uluslararası gözlemciler konuşlandırılmasına onay verdi.

BM Genel Sekteri Antonio Guterres'in ateşkes denetleme mekanizması önerisini kabul eden Konsey, Guterres'ten hızlı bir şekilde mekanizmayı kurması ve Libya'ya gözlemciler konuşlandırmasını istedi.

Guterres, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik ara raporunda, BM Güvenlik Konseyine ateşkesi denetleyecek bir mekanizma kurulmasını önermişti.

5+5 ortak askeri komitenin Libya'ya BM gözetiminde silahsız ve üniformasız uluslararası gözetmenler konuşlandırılmasını istediği ifade edilen raporda, ateşkesi denetleme mekanizmasında Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Arap Birliğinden gözlemciler olacağı kaydedilmişti.

Ateşkesi denetleme mekanizmasının ülkede yeni birleşik bir otorite sağlanana kadar 5+5 ortak askeri komiteye rapor vereceği belirtilen raporda, uluslararası gözlemcilerin Libyalı taraflara ateşkesin sağlanması, yabancı savaşçıların ülkeden geri çekilmesi, mayın ve diğer patlayıcıların kaldırılması konularında destek vereceği ifade edilmişti.


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