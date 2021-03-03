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Dünya

BM, Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizmasına destek için ekip gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da ateşkesi denetleme mekanizmasına destek amaçlı küçük bir ekip konuşlandırdı.

Betül Yürük   | 03.03.2021
BM, Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizmasına destek için ekip gönderdi

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ekibin ülkeye dün gece ulaştığını ve 5+5 askeri komisyonla yakın istişare içinde Libyalıların öncülüğündeki ateşkesi denetleme mekanizmasına destek vereceğini söyledi.

Dujarric, Libya'ya gönderilen ekibin kaç kişi olduğu bilgisini paylaşmadı.

BM, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması ve ateşkesin denetlenmesi için bu ülkeye uluslararası gözlemciler konuşlandıracağını açıklamıştı.

5+5 Ortak Askeri Komitesi ise Libya'ya BM gözetiminde silahsız ve üniformasız uluslararası gözetmenler konuşlandırılmasını istemişti.

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