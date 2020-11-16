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Dünya, Libya

BM Libya'da petrolün güvenliğinden sorumlu güçlerin tek çatı altında toplanacağını duyurdu

BM Libya Destek Misyonu Temsilcisi Williams, Libya'da petrolün güvenliğinden sorumlu Petrol Tesisleri Muhafızlarının tek çatı altında toplanması sürecinin başladığını açıkladı.

Mücahit Aydemir   | 16.11.2020
BM Libya'da petrolün güvenliğinden sorumlu güçlerin tek çatı altında toplanacağını duyurdu Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'da petrolün güvenliğinden sorumlu Petrol Tesisleri Muhafızlarının tek çatı altında toplanması sürecinin başladığını duyurdu.

Libya'nın kuzeydoğusundaki önemli petrol kentlerinden Briga'yı ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulunan Williams, BM'nin, ülkenin egemenliğini gözeterek Libya'da petrol üretimine katkıda bulunan petrol şirketlerini desteklediğini söyledi.

Williams, bu güçlerin birleştirilmesi sürecinin detaylarına ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

UNSMIL Temsilcisi Williams ve Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, bugün Libya'nın doğusunda hidrokarbon kaynakları bakımından zengin Petrol Hilali bölgesindeki Briga kentini ziyaret ederek, Petrol Tesisleri Muhafızları Komutanı Ali ed-Dib ile bir araya gelmişti.

"Petrolün güvenliği 3 ayrı güçle sağlanacak"

Öte yandan NOC Başkanı Sanallah, düzenlediği basın toplantısında, petrol tesislerinin güvenliğinin üç ayrı güvenlik birimi tarafından sağlanacağını açıkladı.

Sanallah, bu birimlerin, endüstriyel güvenlik, yeni bir koruma gücü ve düzenli ordudan oluşacağını belirtti.

Yeni koruma gücünün belirli kriterlere göre sivil ve askeri bir yapıdan oluşacağını aktaran Sanallah, Petrol Koruma Gücü amirinin NOC'a bağlı olacağını kaydetti.

Libya petrolünün yaklaşık yüzde 80'ine ev sahipliği yapması nedeniyle stratejik öneme sahip Petrol Hilali bölgesi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin kontrolünde bulunuyor.

Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'da, petrol tesislerinin güvenliğini sağlayan Petrol Tesisleri Muhafızları, ülkedeki iç savaşta ayrı saflara bölünmüş durumda.

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