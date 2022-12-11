Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,795.15
ETH/USDT
1,266.30
BTC/USDT
17,101.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Fatih’te bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
logo
Dünya

BM Libya Özel Temsilcisi, Libyalı tarafları bir araya getirecek "diyalog" planını desteklediğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathiliy'nin, Libya Başkanlık Konseyinin, Devlet Yüksek Konseyi ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi yetkililerini bir araya getirme planını desteklediği belirtildi.

Mohammed Ertima, Gülşen Topçu   | 11.12.2022
BM Libya Özel Temsilcisi, Libyalı tarafları bir araya getirecek "diyalog" planını desteklediğini açıkladı

Libya

Başkanlık Konseyi Basın ofisinin açıklamasına göre, Konsey Başkanı Muhammed el-Menfi, Bathiliy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bathiliy, Konseyin diyalog girişimini desteklediğini ve siyasi tarafların söz konusu girişime olumlu yanıt vermesi için çalışacağını, seçimlerin yapılması ve bunun anayasal zeminin oluşturulması için tüm tarafların diyaloga girme zamanının geldiğini dile getirdi.

BM Temsilcisi, Başkanlık Konseyinin girişiminin, geçiş dönemini sona erdirecek anayasal diyaloga zemin hazırladığını kaydetti.

Libya Başkanlık Konseyi 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkedeki siyasi krizin çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde, Devlet Yüksek Konseyi ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi yetkililerini bir araya getirmeyi planladığını duyurmuştu.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve Meclis seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye iki şeyi, iyi becerdi; Bir, terörün, iki, darbecilerin kafasına nasıl vurulacağını
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Başörtüsüne anayasa değişikliği teklifi) İhtiyaç olursa bu işi referanduma da götürebiliriz
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Bodrum'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Benzer haberler

BM Libya Özel Temsilcisi, Libyalı tarafları bir araya getirecek "diyalog" planını desteklediğini açıkladı

BM Libya Özel Temsilcisi, Libyalı tarafları bir araya getirecek "diyalog" planını desteklediğini açıkladı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı: Riyad Zirvesi, Arap-Çin ilişkilerinde tarihi bir durak olacak

Yunan basınındaki analiz Yunanistan'ın Libya politikasını eleştiriyor

Libya’daki Osmanlı eseri Murat Ağa Camisi 5 asırdır ayakta

Libya’daki Osmanlı eseri Murat Ağa Camisi 5 asırdır ayakta
Libya, Girit'in güneyinde sismik araştırma girişimi nedeniyle Yunanistan'ı kınadı

Libya, Girit'in güneyinde sismik araştırma girişimi nedeniyle Yunanistan'ı kınadı
Libya hükümeti petrol ve gaz şirketlerini ülkede yeniden faaliyete başlamaya çağırdı

Libya hükümeti petrol ve gaz şirketlerini ülkede yeniden faaliyete başlamaya çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet