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Dünya

BM kuruluşları, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan kararına tepki gösterdi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, "İsrail'in bu kararının uygulanması halinde Gazze'de görülen toplu cezalandırma eylemlerine bir yenisi daha eklenecek." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
BM kuruluşları, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan kararına tepki gösterdi

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail Meclisinin (Knesset), BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısının onaylamasının ardından bunun hayata geçirilmesinin Gazze'de yeni bir "toplu cezalandırma" olacağını bildirdi.

Laerke, BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in bu kararının uygulanması halinde Gazze'de görülen toplu cezalandırma eylemlerine bir yenisi daha eklenecek." diyen Laerke, bu tanımlamanın adil olacağını düşündüğünü söyledi.

IOM Genel Direktörü Pope, IOM'nun UNRWA'nın yerini almasının mümkün olmadığını söyledi.

Pope, "IOM'nin UNRWA'nın yaptığı şeyi yapması mümkün değil. UNRWA, Gazze halkı için kesinlikle elzem. Ancak şu anda krizde olan insanlara ancak destek sağlayabiliriz." dedi.

DSÖ Sözcüsü Jasarevic, Geçen yıl UNRWA tarafından yönetilen sağlık merkezlerinde temel olarak 6 milyondan fazla tıbbi danışmanlık sağlandığını da hatırlattı.

Jasarevic, "Hiçbir kuruluş, UNRWA'nın yerini dolduramaz." ifadelerini kullandı.

"Karar, aniden çocukları öldürmenin yeni bir yolunun bulunduğu manasına geliyor

UNICEF Sözcüsü Elder, İsrail'in bu kararının Gazze'de daha fazla çocuk kaybına yol açabileceği konusunda uyardı.

Elder, "Böyle bir karar, aniden çocukları öldürmenin yeni bir yolunun bulunduğu manasına geliyor." diye konuştu.

İsrail Meclisi, dün UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

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